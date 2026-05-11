Spiaggia bianca e nuovi chioschi | l' estate di Acquaworld inizia il 30 maggio e c' è una sorpresa

Da monzatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’estate a Acquaworld inizia il 30 maggio con l’apertura della spiaggia bianca e dei nuovi chioschi, segnando l’avvio della stagione nella zona della Brianza. La struttura prevede l’apertura di spazi dedicati al relax e al rinfresco e, tra le novità, una sorpresa che sarà svelata in occasione dell’inaugurazione. La data è stata comunicata ufficialmente e rappresenta il momento di inizio di un periodo di attività e intrattenimento.

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In Brianza l’estate inizia in anticipo. Tra poche esattamente, per la precisione il 30 maggio. Ecco la data da segnarsi in agenda. Acquaworld, il parco acquatico di Concorezzo, l’unico d’Italia aperto tutto l’anno con piscine indoor e outdoor, riapre l’area esterna con il ritorno di Tiki Bay e.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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