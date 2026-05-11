Spiaggia bianca e nuovi chioschi | l' estate di Acquaworld inizia il 30 maggio e c' è una sorpresa

L’estate a Acquaworld inizia il 30 maggio con l’apertura della spiaggia bianca e dei nuovi chioschi, segnando l’avvio della stagione nella zona della Brianza. La struttura prevede l’apertura di spazi dedicati al relax e al rinfresco e, tra le novità, una sorpresa che sarà svelata in occasione dell’inaugurazione. La data è stata comunicata ufficialmente e rappresenta il momento di inizio di un periodo di attività e intrattenimento.

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