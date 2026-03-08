A Rimini, diversi ristoranti di spiaggia si preparano a riaprire in vista di Pasqua, con circa 30 locali che riapriranno entro la festività. La città si avvicina alla stagione estiva con alcuni locali già pronti, nonostante la data della Pasqua sia anticipata rispetto all’anno precedente. La riapertura dei ristoranti rappresenta un segnale di ripresa per il settore.

Rimini, 8 marzo 2026 – Pasqua con chi vuoi, ma con i piedi sulla sabbia. Nonostante la festività quest’anno arrivi due settimane prima rispetto al 2025, a Rimini molti ristoranti di spiaggia saranno già operativi per Pasqua. Alcuni sono già ripartiti, altri non hanno praticamente mai chiuso, neanche in inverno. Pulisce la spiaggia di sua proprietà, denunciato dal Comune Il mare d’inverno È il caso del ristorante stellato Guido (che quest’anno festeggia 80 anni), del Milton e di Ricci di mare, solo per citarne alcuni. Al Ricci di mare quest’inverno hanno fatto le cose in grande: al posto delle cupole, in spiaggia, hanno montato una vera e propria tensostruttura vista mare, utilizzata per organizzare cene, aperitivi e feste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primi assaggi d’estate, ripartono i ristoranti a Rimini: “Entro Pasqua riapriranno altri 30 locali in spiaggia”

