Lo tsunami normativo legato alla direttiva Bolkestein ha coinvolto anche i Marinai d’Italia, con alcune spiagge che sono state escluse dall’assegnazione delle concessioni. Nella giornata di ieri, è emerso che alcune aree lungo il litorale di Sarzana non sono state inserite nelle assegnazioni ufficiali, suscitando reazioni tra gli interessati. Le autorità competenti hanno confermato le esclusioni senza fornire dettagli su eventuali motivazioni.

Sarzana (La Spezia), 11 maggio 2026 – Lo tsunami Bolkestein ha travolto anche i Marinai d’Italia. Il corposo dossier messo a punto dal consiglio direttivo dell’Anmi - che richiamava fra l’altro la spiccata vocazione no profit dell’associazione e gli innumerevoli interventi in campo sociale e culturale che avevano caratterizzato la sua azione negli ultimi anni - non ha evidentemente convinto la commissione preposta alla selezione, che gli ha attribuito un punteggio insufficiente a raggiungere l’obiettivo dell’assegnazione. La proposta dei Marinai si è classificata al quarto posto, ultima fra le candidature pervenute. Salvo nuovi colpi di scena, dunque, niente più spiaggia per le centinaia di soci che frequentavano lo stabilimento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spiagge, prime sorprese: l’Anmi esclusa dal litorale

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