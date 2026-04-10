Sanremo | sblocca il litorale tornano i bagnanti sulle spiagge

A Sanremo, alcune parti del litorale sono state riaperte alla balneazione dopo che la Regione Liguria ha emanato un decreto che ha modificato le aree di nuoto. La decisione permette ai bagnanti di tornare a frequentare le spiagge che erano state interdette in precedenza. La riapertura riguarda specifici tratti del litorale cittadino, che ora sono di nuovo accessibili per il bagno e le attività marine.

Sanremo recupera la balneabilità in diversi tratti del litorale cittadino grazie a un recente decreto della Regione Liguria che ridisegna le aree di nuoto. La nuova classificazione dei punti di balneazione, incrociata con le decisioni del sindaco Mager, permette il ritorno dei bagnanti in zone precedentemente limitate e revoca i divieti legati a precedenti problemi infrastrutturali. Nuove mappe per il litorale tra Rio San Francesco e Rio Bernardo. Il delle spiagge sanremesi subisce una trasformazione strutturale dopo l’aggiornamento dei dati sulla qualità delle acque. L’area situata in corrispondenza di corso Trento Trieste è ufficialmente tornata balneabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo: sblocca il litorale, tornano i bagnanti sulle spiagge Spiagge libere, al via i lavori di pulizia e manutenzione: divieto di accesso ai bagnanti dal Sale all'AccademiaPartiranno la prossima settimana i lavori di manutenzione ordinaria delle spiagge libere livornesi non affidate in concessione. Leggi anche: Piano spiagge libere 2026, maxi-finanziamento per cambiare il volto del litorale Sarà Sanremo 2025 - Senza Cri - Spiagge