Stagione balneare 2026 | ecco il mare promosso dall' Arpac la mappa nel salernitano

L'Arpac ha pubblicato la mappa con le valutazioni delle aree balneabili in Campania per la stagione 2026. La nuova classificazione evidenzia quali tratti di costa sono stati promossi e quali invece richiedono attenzione. La Costiera Amalfitana e il Cilento si distinguono come le zone con i tuffi più sicuri e di qualità, secondo i dati più recenti.

E' stata diffusa nei giorni scorsi la nuova classificazione dei tratti di costa balneabili in Campania: la Costiera Amalfitana e il Cilento continuano a offrire i tuffi migliori dell'estate. Dal monitoraggio dell'Arpac, il tratto che va da Agropoli a Sapri ottiene la classificazione “Eccellente”, così come Amalfi, Positano, Praiano, Vietri sul Mare e gli altri comuni della Divina, ad eccezione della spiaggia Le Sirene ad Amalfi, classificata come Buona. A Salerno città il mare ottiene giudizi positivi nelle zone di Torrione, Mercatello, Pastena e Mariconda, oltre che nell’area a sud del porto Arechi, mentre la spiaggia a est del fiume Irno e la spiaggia libera tra il Fuorni e il Picentino non risultano balneabili. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Stagione balneare 2026, Cetara si conferma in Campania per il mare più pulitoAnche per la stagione balneare 2026, Cetara si attesta tra i comuni della Campania con il mare più pulito. Attività musicali, parcheggi e ripascimento della spiaggia: ecco le linee per la stagione balneare 2026Rinnovo del protocollo per le attività musicali serali; massima velocizzazione nella richiesta delle autorizzazioni, che sarà effettuata online;... Tutti gli aggiornamenti su Stagione balneare Temi più discussi: Stagione balneare 2026: ecco il mare promosso dall'Arpac, la mappa nel salernitano; All You Can Live: ecco come vivere il Lido di Genova tutto l’anno; Serate negli stabilimenti, ecco le nuove regole; Spiagge Smoke-Free in una nota località balneare italiana: ecco quale. Attività musicali, parcheggi e ripascimento della spiaggia: ecco le linee per la stagione balneare 2026Rinnovo del protocollo per le attività musicali serali; massima velocizzazione nella richiesta delle autorizzazioni, che sarà effettuata online; approvazione del nuovo Piano per l’utilizzo dell’arenil ... latinatoday.it Sabaudia, concessioni sul litorale e stagione balneare 2026: il Pd porta il tema in Consiglio con un’interrogazioneIl Pd presenta un’interrogazione sulle concessioni demaniali marittime e sulla stagione balneare 2026: al centro revoche e contenziosi, indagini della Procura, rischio risarcimenti, applicazione del R ... latinaquotidiano.it Gli stabilimenti non trovano il personale per la stagione. L’Azienda Speciale San Vincenzo Servizi sostiene la formazione di nuovi operatori per garantire la sicurezza sulle spiagge. Possibili opportunità di lavoro per la stagione balneare - facebook.com facebook Durante la stagione balneare eventuali interventi di dragaggio saranno effettuati solo in caso di necessità non rinviabile #Riccione #Attualita x.com