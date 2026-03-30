Piede diabetico all’Istituto Clinico Beato Matteo scoperta una nuova terapia che potrebbe evitare l’amputazione

All’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano è stato condotto uno studio pilota su una nuova terapia per il piede diabetico. L’obiettivo era valutare l’efficacia di un trattamento innovativo nel migliorare le condizioni delle ferite e ridurre la necessità di amputazioni. La ricerca si è concentrata su un gruppo di pazienti con diagnosi di piede diabetico in fase avanzata.

Vigevano, 30 marzo 2026 - All’ Istituto Clinico Beato Matteo (Gruppo San Donato) uno studio pilota ha evidenziato risultati promettenti nella cura di una delle forme più gravi di piede diabetico: la neuro-osteoartropatia acuta di Charcot, una complicanza della patologia che altera rapidamente i tessuti molli, le articolazioni e le ossa del piede e della caviglia. I risultati sono stati presentati in una lettera di ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Endocrine, firmata dal professor Carmine Gazzaruso, responsabile del Servizio di diabetologia, endocrinologia, malattie metaboliche e vascolari e del Centro di ricerca clinica (Ce.eca.) e anche associato di endocrinologia dell'Università di Milano, insieme al dottor Pietro Gallotti e alla dottoressa Adriana Coppola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piede diabetico, all’Istituto Clinico Beato Matteo scoperta una nuova terapia che potrebbe evitare l’amputazione Articoli correlati L’Istituto Clinico Quarenghi celebra 60 anni nella riabilitazione: nuovi ambulatori, telemedicina e l’inaugurazione del Centro Clinico a BergamoNel 2026 l’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme festeggia un altro importante traguardo: dopo il centenario della fondazione, celebrato... Leggi anche: Scoperta innovativa a Napoli: nuova terapia per migliorare il colesterolo. Eccellenza italiana! Contenuti e approfondimenti su Istituto Clinico Beato Discussioni sull' argomento All’Istituto Clinico Beato Matteo, l’incontro Prevenire i danni del diabete: proteggi piedi e pelle; Incontro alla Beato Matteo sui danni causati dal diabete; Un incontro rivolto ai pazienti sul piede diabetico; Proteggi i tuoi piedi e la tua pelle: un incontro gratuito per prevenire le complicanze del diabete. Incontro alla Beato Matteo sui danni causati dal diabeteUn incontro aperto a tutti per Prevenire i danni del diabete. Domani alle 17 nella sala riunione della direzione dell’istituto clinico Beato Matteo si terrà l’incontro Prevenire i danni del diabete ... laprovinciapavese.gelocal.it L’Istituto Clinico Beato Matteo organizza un evento dedicato alla prevenzione del piede diabetico e alla cura della pelle - facebook.com facebook