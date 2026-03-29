Al Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme, la giornata di Pasqua prevede visite guidate dedicate all'arte e alle tradizioni locali, offrendo ai visitatori l'opportunità di esplorare gli spazi del museo e conoscere i suoi contenuti. L'evento si svolge nel contesto delle celebrazioni pasquali e mira a coinvolgere il pubblico in un percorso culturale durante la giornata festiva.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Al Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme, la giornata di Pasqua diventa occasione per rallentare, scoprire e condividere emozioni in un contesto unico.Il museo, situato nel cuore di Abano Terme, apre le sue porte con il consueto orario (10.00–13.00 15.00–18.00) e propone un ricco programma di quattro visite guidate pensate per rendere ancora più piacevole la giornata festiva. Gli appuntamenti sono previsti alle ore 10.00, 11.00, 16.00 e 17.00, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Costo: biglietto di ingresso + 5 euro di visita guidata. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare: info@museovillabassiabano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Speciale Pasqua al Museo Villa Bassi Rathgeb: visite guidate tra arte e tradizione

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