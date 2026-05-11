Spaventoso schianto in rotonda tra auto e furgone | un ferito in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 8.30 lungo la Strada provinciale 668, nel territorio di Montichiari, all’incrocio con la rotatoria che collega alla Strada provinciale 37. Sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso, e un ferito è stato trasportato in ospedale. L’incidente ha coinvolto un’auto e un furgone, provocando disagi alla viabilità locale.

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