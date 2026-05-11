Spaventoso schianto in rotonda tra auto e furgone | un ferito in ospedale
Un incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 8.30 lungo la Strada provinciale 668, nel territorio di Montichiari, all’incrocio con la rotatoria che collega alla Strada provinciale 37. Sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso, e un ferito è stato trasportato in ospedale. L’incidente ha coinvolto un’auto e un furgone, provocando disagi alla viabilità locale.
I soccorsi sono scattati in codice rosso poco prima delle 8.30 di oggi, lunedì 11 maggio. Inizialmente si temevano gravi conseguenze per le persone coinvolte nell’incidente avvenuto lungo la Sp 668, nel territorio di Montichiari, all’altezza della rotonda con la Sp37, la strada che conduce.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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