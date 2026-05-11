Spaventoso schianto in rotonda tra auto e furgone | un ferito in ospedale

Da bresciatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 8.30 lungo la Strada provinciale 668, nel territorio di Montichiari, all’incrocio con la rotatoria che collega alla Strada provinciale 37. Sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso, e un ferito è stato trasportato in ospedale. L’incidente ha coinvolto un’auto e un furgone, provocando disagi alla viabilità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I soccorsi sono scattati in codice rosso poco prima delle 8.30 di oggi, lunedì 11 maggio. Inizialmente si temevano gravi conseguenze per le persone coinvolte nell’incidente avvenuto lungo la Sp 668, nel territorio di Montichiari, all’altezza della rotonda con la Sp37, la strada che conduce.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Incidente a Romentino, schianto tra un'auto e un furgone: un morto e un ferito

Incidente, schianto tra furgone e due auto: traffico congestionato e un feritoUn incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 22, in via Comacchio, all’altezza dell’incrocio con via Don Giovanni...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web