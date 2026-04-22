Incidente schianto tra furgone e due auto | traffico congestionato e un ferito

Nella tarda mattinata di mercoledì 22, si è verificato un incidente stradale lungo via Comacchio, all’altezza dell’incrocio con via Don Giovanni Calabria, di fronte alla Città del Ragazzo. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e due auto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, che hanno soccorso una persona rimasta ferita. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico, causando congestioni.

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 22, in via Comacchio, all’altezza dell’incrocio con via Don Giovanni Calabria, di fronte alla Città del Ragazzo.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySecondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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