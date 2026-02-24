Incidente a Romentino schianto tra un' auto e un furgone | un morto e un ferito

Un incidente a Romentino ha causato una vittima e un ferito dopo uno scontro tra un'auto e un furgone in via del Tintoretto. La collisione, avvenuta questa mattina, ha provocato anche un incendio che ha complicato i soccorsi. Le cause dello schianto sono ancora da chiarire, ma i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme e estrarre le persone coinvolte. La dinamica resta al centro delle indagini in corso.

Nello scontro i due mezzi hanno preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine Incidente mortale nella mattinata di oggi, martedì 24 febbraio, a Romentino. É successo in via del Tintoretto, dove per cause ancora da accertare un'auto e un furgoncino si sono scontrati e nell'impatto si è sviluppato un incendio. Nello schianto è deceduto uno dei due conducenti, un uomo di circa 50 anni, le cui generalità non sono al momento note. Ha invece riportato ferite da codice verde l'altro automobilista, un uomo di 72 anni, che è stato soccorso e trasportato in ospedale.