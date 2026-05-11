Sparatoria a Prato Isarco | l’appello riduce a 9 anni la condanna

Una sparatoria si è verificata a Prato Isarco, portando all’arresto di un uomo e al successivo processo. Il tribunale ha condannato l’imputato a nove anni di reclusione, riducendo di molto la richiesta iniziale della pubblica accusa. La difesa ha presentato argomentazioni che hanno portato alla diminuzione della pena, mentre le zone colpite dai proiettili sono state oggetto di accertamenti nelle fasi processuali.

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? Punti chiave Perché la difesa ha ottenuto una riduzione della pena così significativa?. Come hanno influenzato la sentenza le zone colpite dai proiettili?. Quale ruolo ha avuto il risarcimento economico nel nuovo verdetto?. Cosa ha stabilito il tribunale sulla reale volontà omicidiaria dell'aggressore?.? In Breve Riduzione di 3 anni per risarcimento versato e comportamento processuale dell'imputato.. Avvocato Nicola Nettis sostiene ferite alle gambe escludano intento omicidiario.. Aggressione avvenuta la sera del 30 dicembre 2022 a Prato Isarco.. Sentenza di primo grado prevedeva 12 anni per tentato omicidio pluriaggravato.. L’appello ha ridotto a 9 anni la condanna per il trentaseienne che, nella sera del 30 dicembre 2022, colpì con una carabina la ex moglie e il nuovo compagno di lei a Prato Isarco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sparatoria a Prato Isarco: l’appello riduce a 9 anni la condanna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sparatoria Natale 2023: appello riduce pene a SorianelloLa Corte d’Appello di Catanzaro ha emesso due sentenze definitive riguardo alla violenta sparatoria avvenuta la sera di Natale del 2023 a Sorianello,... Postino di Bernareggio e il tentato omicidio: confermata in Appello la condanna a 8 anniBernareggio (Monza Brianza), 22 Febbraio 2026 - Prima aveva tentato di investirlo due volte con l'auto, poi l'aveva accoltellato all'addome.