Postino di Bernareggio e il tentato omicidio | confermata in Appello la condanna a 8 anni

Un postino di Bernareggio ha tentato di uccidere un collega investendolo due volte con l’auto e poi colpendolo con un coltello all’addome. La causa dell’aggressione riguarda una disputa sul lavoro. La sentenza di secondo grado ha confermato la condanna a otto anni di reclusione. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti, che si chiedono quali siano le ragioni profonde di questo gesto violento. La prossima udienza si terrà tra qualche mese.

Bernareggio (Monza Brianza), 22 Febbraio 2026 - Prima aveva tentato di investirlo due volte con l'auto, poi l'aveva accoltellato all'addome. Perché si era rifiutato di comprargli della cocaina, o quantomeno di accompagnarlo per acquistarla. La condanna confermata in appello. Per il postino del paese, un 54enne con precedenti, ora la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna per tentato omicidio a 8 anni di reclusione che era stata decisa in primo grado nel processo con il rito abbreviato dalla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi. La vittima e il risarcimento.