Spalletti il retroscena sullo sfogo | chiede 6-7 innesti e il rinnovo di Vlahovic Elkann gli telefona

Da juventusnews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di uno sfogo di un allenatore, che avrebbe espresso la necessità di inserire tra sei e sette nuovi giocatori nella squadra e di rinnovare il contratto di un attaccante. Durante questa conversazione, un dirigente di alto livello avrebbe chiamato al telefono l’allenatore. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi addetti ai lavori nel mondo del calcio.

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per i complimenti, ma la rosa fa rinforzata. Luciano Spalletti  non ha mai cambiato spartito. Dalla prima stretta di mano alla Continassa fino al post-partita di  Lecce, la sua linea guida è rimasta la stessa, sebbene i toni si siano fatti decisamente più perentori e decisi. Al centro del suo ultimo “urlo” mediatico c’è  Dusan Vlahovic: un calciatore che, dopo 161 giorni di assenza, ha impiegato appena dodici secondi per dimostrare quanto la sua fisicità sia vitale per le sorti della Juventus. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Le parole del tecnico toscano non lasciano spazio a interpretazioni: « L a mancanza di Vlahovic l’abbiamo sofferta come il pane.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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