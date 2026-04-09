Rinnovo Spalletti domani l’annuncio | tutti i dettagli dell’accordo con la Juve! Il retroscena sulla promessa fatta ad Elkann

Domani è previsto l’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto tra l’allenatore e la società calcistica. L’accordo include alcune clausole specifiche, e si parla di una promessa fatta a un rappresentante della dirigenza. La firma si è conclusa nelle ultime ore, e ora si attende soltanto la comunicazione ufficiale per rendere noto il nuovo accordo. La notizia è stata anticipata da fonti vicine alle parti coinvolte.

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Luciano Spalletti e la panchina della Juventus: l'intervista a Sky Sport

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