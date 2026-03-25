La Meloni fa piazza pulita

Due alti funzionari del ministero della Giustizia si sono dimessi. Il sottosegretario ha presentato le dimissioni a seguito di questioni legate a rapporti con la famiglia di un detenuto, mentre Giusi Bartolozzi, braccio destro del ministro Nordio, ha lasciato l’incarico. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal ministero.

Al ministero della Giustizia si dimettono il sottosegretario Delmastro, per i suoi affari con la famiglia di un carcerato, e il braccio destro di Nordio, Giusi Bartolozzi. Palazzo Chigi spinge per il passo indietro della Santanchè. Serve stabilità, non chi parla troppo e frequenta male. Fuori uno, fuori due e forse pure fuori tre. Giorgia Meloni ha impiegato 24 ore a decidere che serviva un cambio di passo. Qui c’è da salvare il governo e soprattutto evitare di giocarsi le prossime elezioni e di consegnare il Paese alla sinistra per cinque anni, quando si voterà il presidente della Repubblica. La sconfitta del referendum brucia, perché quando fu varata la riforma della giustizia sembrava un gioco da ragazzi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Meloni fa piazza pulita Articoli correlati Gasperini fa piazza pulita, via in tre: non cambia ideaDimarco Inter, decisione presa sul rinnovo: i nerazzurri vedono la strada tracciata! Ecco il possibile scenario Mateta Milan, spunta il retroscena!... OpenAI fa piazza pulita su ChatGPT: cosa succede ai tuoi flussi di lavoro dal 13 febbraioOpenAI ha ufficializzato una svolta che molti osservatori consideravano nell’aria da tempo: a partire dal 13 febbraio 2026, ChatGPT dirà addio a una... Matteo Renzi ospite a PiazzaPulita | 20/11/2025 Altri aggiornamenti su La Meloni fa piazza pulita Temi più discussi: Causa ed effetto | Giorgia Meloni fa la gnorri, ma non c’è referendum che non sia politico; Referendum, il fronte (unito) del No festeggia in piazza a Roma: slogan contro Meloni e cori a difesa della Costituzione; Piazzapulita; C’è chi dice no: in piazza la festa del centrosinistra. Meloni a piazzale Loreto. La scritta in Cirenaica condannata e cancellataSi trovava da qualche settimana in via Scipione dal Ferro. Digos al lavoro. Bignami: Basta ambiguità. Lo Giudice: Mai sconfinare nelle minacce. msn.com Roma, vittoria del No al referendum: piazza Barberini colorata di rosso. Quasi mille a gridare «Siamo l'Italia che resiste», «Meloni vattene»La piazza si è infervorata alle parole di Maurizio Landini, segretario della Cgil, e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ... roma.corriere.it Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb LA MANO DI GIORGIA Meloni volta pagina. Dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, pure Santanchè in bilico. Intanto a sinistra Conte e le sue quinte colonne nel Pd preparano il trappolone contro l'ignara Schlein. R - facebook.com facebook L’opposizione incalza Meloni: “Con Santanchè ha aspettato troppo, subito una mozione di sfiducia” x.com