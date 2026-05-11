Spal la versione migliore Domina e passa il turno

Nel primo turno della fase regionale, la Spal ha ottenuto una vittoria convincente contro lo Young Santarcangelo, dimostrando un buon livello di gioco. La squadra ha dominato la partita, riuscendo a passare il turno senza difficoltà. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla formazione di casa, che ora avanza nel torneo. La gara si è svolta senza particolari intoppi e con un ritmo sostenuto.

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Buona la prima. La Spal liquida lo Young Santarcangelo nel primo turno della fase regionale dei playoff e stacca senza problemi il pass per la finale del girone B, dove domenica prossima – sempre allo stadio Mazza – troverà il Medicina Fossatone, al quale basta un pareggio a reti inviolate per eliminare il Fratta Terme nell’altra semifinale. Prova di maturità dei biancazzurri, che dominano dall’inizio alla fine sbrigando la pratica nel primo tempo grazie alle reti di Senigagliesi e Piccioni. Mai pericolosi i romagnoli, che non riescono a impensierire Luciani nemmeno una volta. Mister Parlato sceglie la strada della continuità, cambiando solo una pedina rispetto alle ultime uscite: fuori Cozzari, dentro Prezzabile in linea mediana.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal, la versione migliore. Domina e passa il turno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ela Morreu Humilhada… e Voltou Para Se Vingar Notizie correlate Leggi anche: Valsa, è ora di trovare la versione migliore Leggi anche: La Casertana batte l'Atalanta U23 e passa il turno: decide Saco