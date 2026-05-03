La Casertana batte l' Atalanta U23 e passa il turno | decide Saco

La Casertana ha vinto contro l’Atalanta U23 e si è qualificata per il turno successivo dei playoff del girone C di Lega Pro. La partita si è conclusa con un gol di Coli Saco nella ripresa, che ha deciso l’incontro. La squadra campana ha mantenuto la testa nel punteggio e ha ottenuto il risultato positivo che cercava.

La Casertana c’è. I falchetti con un gol di Coli Saco nella ripresa battono l’Atalanta U23 e passano il primo turno dei playoff del girone C di Lega Pro.Al Pinto serata dalle forti emozioni. Gli ospiti non si fanno attendere e provano a pungere dall’inizio ma la conclusione di Cissé viene deviata.🔗 Leggi su Casertanews.it 10 FEBBRAIO 2026 - SERIE C / ATALANTA U23 - POTENZA 2-2 Notizie correlate Leggi anche: Domenica il primo turno in casa della Casertana. Atalanta U23 ai playoff con tanti sotto età Leggi anche: SERIE C/ Atalanta U23-Casertana 0-2, i Falchetti mettono il sigillo sui play off Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita Casertana vs Atalanta U23; L'Arezzo torna in B, si salva la Samb. Atalanta ai playoff, Foggia retrocesso. Tutti i verdetti; Guida ai Playoff e Playout Serie C 2026: tabellone, squadre qualificate e calendario; Tabellino partita Siracusa vs Casertana. La Casertana batte l'Atalanta U23 e passa il turno: decide SacoLa Casertana c’è. I falchetti con un gol di Coli Saco nella ripresa battono l’Atalanta U23 e passano il primo turno dei playoff del girone C di Lega Pro. Al Pinto serata dalle forti emozioni. Gli ospi ... casertanews.it Diretta | Casertana Atalanta U23 (risultato finale 1-0): Saco chiude i conti! (3 maggio 2026)Diretta Casertana Atalanta U23 streaming video tv, oggi 3 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live nei playoff di Serie C. ilsussidiario.net Play Off Serie C - 1° Turno Cittadella - Arzignano 2-2 - Supera il turno il Cittadella Casertana - Atalanta U23 0-0 - Al termine del primo tempo Crotone - Cerignola 0-0 - Al termine del primo tempo Lumezzane - Alcione Milano 0-0 - Al termine del primo tempo Mo - facebook.com facebook PRIMO TURNO PLAYOFF Casertana-Atalanta U23 Domenica 3 maggio 20:00 #GoAtalantaGo x.com