Valsa è ora di trovare la versione migliore

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È esattamente dove voleva essere, Modena. Dentro quella gara 5 arrivata dopo un percorso tortuoso che non ha un momento preciso, non ha un giocatore preciso. È più una sensazione. Modena Volley è viva, e sa che può farcela, lo ha imparato da sola rialzandosi con vigore dalla scoppola casalinga di gara 3 e ripetendosi, nel resuscitare e resuscitarsi, dopo il quarto set di gara 4, quello che sembrava avviare la sfida verso le mani di Piacenza, quello che sembrava chiuderla. E invece no. La caparbietà dei gialloblù è il dato che potrebbe fare la differenza, ora che il piccolo vantaggio (in una serie da 19 set di cui ben 8 ai vantaggi, 10 vinti da Piacenza e 9 da Modena, di fatto differenze infinitesimali) del fattore campo e dell’inerzia psicologica è tornato nelle mani di Anzani e compagni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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