Spaghetti viola su fonduta di parmigiano e granella di pistacchio | la ricetta
Sono stati preparati spaghetti viola accompagnati da una fonduta di parmigiano e granella di pistacchio. La ricetta, pensata per quattro persone, utilizza ingredienti come cavolo cappuccio viola, parmigiano reggiano, panna, pistacchi e scalogno. La preparazione prevede diverse fasi, tra cui la cottura del cavolo e la creazione della fonduta, con l’aggiunta di un tocco di succo di limone.
Ingredienti per 4 persone:-320g di Spaghetti (o Linguine)-400 g di cavolo cappuccio viola-150 g di Parmigiano Reggiano-100 ml di panna-Llatte se necessario-30 g di granella di pistacchio -1 cucchiaino di succo di limone -1 scalogno-Olio evo, sale e pepe qbProcedimento:Tagliare il cavolo viola a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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