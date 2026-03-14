Spaghetti viola su fonduta di parmigiano e granella di pistacchio | la ricetta

Sono stati preparati spaghetti viola accompagnati da una fonduta di parmigiano e granella di pistacchio. La ricetta, pensata per quattro persone, utilizza ingredienti come cavolo cappuccio viola, parmigiano reggiano, panna, pistacchi e scalogno. La preparazione prevede diverse fasi, tra cui la cottura del cavolo e la creazione della fonduta, con l’aggiunta di un tocco di succo di limone.