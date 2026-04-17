Un’atomica russa nello spazio? Cosa ci racconta il wargame dello US Space Command

Recentemente si è diffusa la notizia di un esercizio militare condotto dallo US Space Command, durante il quale si è ipotizzato l’utilizzo di un’arma nucleare russa nello spazio. Questa simulazione ha messo in evidenza le possibilità di un attacco contro satelliti e infrastrutture spaziali, portando alla luce preoccupazioni sulla possibilità di armi nucleari in orbita e sulle implicazioni che potrebbero derivare da tali scenari.

L’ipotesi di un’arma nucleare russa progettata per colpire i satelliti non è più soltanto materia da analisti o scenari futuribili. È diventata il fulcro di una recente esercitazione classificata dello U.S. Space Command, segno che a Washington (e non solo) il rischio viene ormai considerato concreto. A parlarne è stato il generale Stephen Whiting, comandante dello US Space Command, durante lo Space Symposium svoltosi in Colorado negli scorsi giorni. Il riferimento è al wargame “Apollo Insight”, conclusosi lo scorso mese, che ha coinvolto oltre 60 aziende della difesa, partner internazionali e diverse agenzie governative statunitensi. Obiettivo del wargame è stato quello di simulare uno scenario estremo, caratterizzato dall’impiego di un’arma di distruzione di massa in orbita, e valutarne le conseguenze.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un’atomica russa nello spazio? Cosa ci racconta il wargame dello US Space Command Notizie correlate Elon Musk fonde Space X e xAI: vuole costruire data center nello spazioElon Musk annuncia la fusione di due delle sue società più prospere e redditizie (nono quotate): Space X, la società spaziale... Cosa ci fanno quei puntini rossi nello spazio? Il photobombing stellare manda in crisi gli astronomiIn quasi ogni immagine scattata dal telescopio spaziale James Webb della NASA compare qualcosa di inatteso: minuscoli puntini rossi e brillanti,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: L’allarme Usa: Possibile una Pearl Harbor nello spazio; L’allarme Usa | Possibile una Pearl Harbor nello spazio.