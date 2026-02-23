Spaccio nel centro di Catania | blitz dei Carabinieri due arresti

Un'operazione dei Carabinieri nel centro di Catania ha portato all’arresto di due persone coinvolte nello spaccio di droga. La causa principale è stata l’attività investigativa condotta nel cuore della città, che ha portato a perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacenti. I militari hanno intercettato i sospetti mentre si aggiravano in zone frequentate da giovani. Le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti e reti di distribuzione.

Operazione mirata nel cuore della città. Un intervento mirato dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Catania Piazza Dante ha assestato un duro colpo al traffico di droga nel centro cittadino. L'operazione, frutto di accurate attività info-investigative e di un attento monitoraggio del territorio, ha portato all'arresto in flagranza di due uomini di 25 e 33 anni, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Osservazione e controlli: documentato lo spaccio.

Catania, spaccio nel quartiere Picanello, due arresti dopo un controllo dei carabinieriDurante un normale controllo di routine nel quartiere Picanello di Catania, i carabinieri hanno notato alcuni movimenti sospetti.

Il supermercato della droga davanti al cimitero: spaccio ai ragazzini, blitz dei carabinieri e due arrestiÈ stato segnalato il via vai di giovani davanti al cimitero di Novedrate, dove si sospetta un'attività di spaccio di droga.

