Roma | spaccio di droga nel parcheggio del locale a Dragona due arresti

Due uomini sono stati arrestati dalla guardia di finanza nel parcheggio di un fast food a Dragona, Roma. Uno è di nazionalità italiana, l’altro romena, e sono accusati di spaccio di droga. L'operazione si è svolta nel quartiere, dove i militari hanno intercettato e fermato i due soggetti mentre vendevano sostanze stupefacenti.

Due uomini, uno di nazionalità italiana e l’altro romena, sono stati arrestati dalla guardia di finanza della compagnia di Ostia mentre smerciavano droga nel parcheggio di un fast food situato nel quartiere Dragona di Roma. L’operazione è scattata in seguito all’osservazione di un’auto sospetta, rimasta ferma per un periodo prolungato davanti al locale. Scoperta e Arresto. Durante il controllo, i militari hanno proceduto alla perquisizione del veicolo e dei soggetti coinvolti, riuscendo a rinvenire un totale di 31 dosi di sostanze stupefacenti, per un peso complessivo di 10 grammi, comprendente cocaina e crack. Inoltre, sono stati trovati diversi telefoni cellulari, presumibilmente utilizzati per gestire le operazioni di spaccio con i clienti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

