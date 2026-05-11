Spaccio a Roma non più piazze ma control room | 8 arresti tra Romanina ed Eur

A Roma, le attività di spaccio si sono evolute, spostandosi da piazze pubbliche a ambienti online come le chat di Telegram. Recentemente, sono stati eseguiti otto arresti tra i quartieri Romanina e Eur, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare il traffico di droga. Questa trasformazione del metodo di distribuzione rende più complesso il monitoraggio e le indagini delle forze dell’ordine.

Il narcotraffico a Roma cambia pelle e si dematerializza, come d'altronde avevamo già sottolineato tempo fa in questo articolo della sezione Dossier quanto eravamo entrati nelle chat su Telegram dei pusher. Non più solo piazze di spaccio fisiche, ma vere e proprie control roomdigitali dove gli.🔗 Leggi su Romatoday.it

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