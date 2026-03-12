Modena-Spezia | Sottil punta su resilienza e ritorno

Domani allo stadio Braglia si giocherà la partita tra Modena e Spezia, due squadre che cercano punti importanti in campionato. La sfida vedrà i giocatori scendere in campo per affrontarsi con determinazione e cercare di conquistare la vittoria. Entrambe le formazioni sono pronte a mettere in campo tutta la loro energia in questa partita che potrebbe influenzare il loro cammino in questa stagione.

La sfida imminente tra Modena e Spezia, in programma allo stadio Braglia, segna un punto di svolta cruciale per entrambe le formazioni. Andrea Sottil, allenatore dei canarini emiliani, ha delineato una strategia basata sulla resilienza tattica e sulla gestione intelligente delle energie in vista del finale di stagione. Lo Spezia, squadra bianca con un tecnico di risonanza internazionale, arriva come finalista dei play-off dell'anno precedente, mantenendo il nucleo della rosa o addirittura potenziandolo. L'obiettivo del Modena è chiaro: conquistare la salvezza a tutti i costi affrontando una partita definita tosta e difficile. Il calendario impone una prova di resistenza estrema con tre sfide concentrate in sette giorni, richiedendo una gestione oculata della fatica fisica e mentale.