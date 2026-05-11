Sostituito La forza di una donna la mossa di Mediaset

Il palinsesto di Canale 5 si appresta a subire un cambiamento nel pomeriggio, con una novità rivolta agli estimatori delle soap turche. La rete ha annunciato una sostituzione nel suo programma, senza specificare i motivi dietro questa decisione. La mossa coinvolge un prodotto che ha riscosso successo tra il pubblico e che ora sarà sostituito con una nuova proposta.

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Il palinsesto di Canale 5 si prepara a cambiare volto nel pomeriggio, con una novità destinata a incuriosire gli appassionati delle soap turche. La nuova serie, dopo il passaggio in prima serata, è pronta a trovare una nuova collocazione nel daytime, una fascia che negli ultimi anni ha spesso premiato i titoli più sentimentali, familiari e ricchi di intrecci. Dal 18 maggio 2026, prenderà il posto di La forza di una donna, che si avvia invece verso il gran finale. Una scelta importante per Mediaset, che potrebbe dare nuova linfa a Racconto di una notte: la soap, infatti, non ha brillato particolarmente in prime time, ma nel pomeriggio, subito dopo Uomini e Donne e senza il daytime di Amici, potrebbe intercettare un pubblico più adatto al suo racconto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: La forza di una donna, la mossa di Mediaset: cambio La forza di una si allunga su Canale 5: la mossa a sorpresa di MediasetLa forza di una donna è tra le serie tv turche che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Argomenti più discussi: Assunzione in sostituzione di maternità: chiarimenti Inps sull’incentivo; Aci Castello, Forza Italia contro il sindaco: Rotto un patto di buona amministrazione; In Russia fischia un vento nuovo; Prolungamento dello sgravio del 50% nel periodo di affiancamento post maternità. La forza di questa società sta nell’aver sostituito i tifosi con i clienti: gran parte di quelli intorno si chiedevano chi fosse Furlani. #FurlaniOut #MilanAtalanta x.com Caffè Italia * 30/04/26 reddit La forza di una donna, le trame dal 20 al 26 aprile 2026Le trame de La forza di una donna, una nuova dizi turca ispirata alla pluripremiata serie giapponese Woman, in onda su Canale 5 da lunedì 20 a domenica 26 aprile alle ore 16.05. sorrisi.com