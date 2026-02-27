La forza di una donna la mossa di Mediaset | cambio

Sabato sera, le reti Mediaset hanno annunciato una modifica nella programmazione, offrendo ai telespettatori una serata diversa dal solito. La decisione riguarda un cambio di palinsesto che coinvolge alcuni programmi e appuntamenti abituali. La mossa mira a proporre un’offerta diversa e a coinvolgere il pubblico con nuove proposte. La modifica sarà in vigore a partire dalla sera di sabato.

Un sabato diverso dal solito attende i telespettatori delle reti Mediaset. Il cambio programmazione tv previsto per il 28 febbraio ridisegna infatti il palinsesto, coinvolgendo non solo la fascia di prima serata ma anche il pomeriggio, con effetti diretti su uno dei titoli più seguiti della stagione, la dizi turca La forza di una donna. Una scelta che arriva in un momento strategico dell'anno televisivo, quando la concorrenza si fa più agguerrita e ogni decisione può incidere sugli equilibri degli ascolti. La modifica più evidente riguarda la serata della rete ammiraglia del gruppo guidato da Mediaset. Per il 28 febbraio è stato infatti deciso lo stop di C'è posta per te 2026, il people show che tradizionalmente presidia il sabato sera con risultati solidi.