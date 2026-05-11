Sostegno e vicinanza ai caregiver | a Forlì tornano i gruppi psicoeducativi sulle demenze

A Forlì riprendono i gruppi psicoeducativi dedicati ai caregiver di persone con demenze. L’iniziativa offre un percorso di consapevolezza e supporto rivolto a chi si prende cura quotidianamente di familiari con fragilità cognitiva. Le sessioni si rivolgono a chi desidera confrontarsi e ricevere informazioni utili per affrontare le sfide legate a questa condizione. La partecipazione è aperta a chiunque voglia approfondire questi temi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui