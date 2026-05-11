Sostegno e vicinanza ai caregiver | a Forlì tornano i gruppi psicoeducativi sulle demenze
A Forlì riprendono i gruppi psicoeducativi dedicati ai caregiver di persone con demenze. L’iniziativa offre un percorso di consapevolezza e supporto rivolto a chi si prende cura quotidianamente di familiari con fragilità cognitiva. Le sessioni si rivolgono a chi desidera confrontarsi e ricevere informazioni utili per affrontare le sfide legate a questa condizione. La partecipazione è aperta a chiunque voglia approfondire questi temi.
Un percorso di consapevolezza e supporto per chi, ogni giorno, si prende cura dei propri cari affetti da fragilità cognitiva. Prenderà il via giovedì 14 maggio, presso la Sala Teatro della Casa di Riposo Orsi Mangelli di Forlì, il nuovo ciclo di "Gruppi psicoeducativi per familiari".🔗 Leggi su Forlitoday.it
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