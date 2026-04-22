Alzheimer e Demenze | ciclo di seminari gratuiti per formare e supportare caregiver e operatori

BRINDISI - Prende il via venerdì 24 aprile il ciclo di seminari di formazione specialistica "Alzheimer e demenze", un'iniziativa fondamentale per fornire supporto concreto, competenze mediche e strategie pratiche a chi assiste quotidianamente persone affette da declino cognitivo. Sede: Movimenti.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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