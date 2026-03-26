Fiumicino Califano | Presentata un’interrogazione sulle falde inquinate

Un'interrogazione è stata presentata riguardo alle condizioni delle acque sotterranee e del suolo nel territorio di Fiumicino. La richiesta si concentra sulla situazione delle falde inquinate, sugli interventi di bonifica avviati e sulle misure adottate per tutelare la salute pubblica e l'ambiente. La questione riguarda anche le eventuali azioni di controllo e monitoraggio in corso.

Fiumicino, 26 marzo 2026 – “ Fare luce sullo stato di inquinamento delle acque sotterranee e del suolo nel territorio di Fiumicino, sugli interventi di bonifica e sulle misure di tutela della salute pubblica e dell’ambiente”. Lo chiede un’interrogazione presentata dalla Consigliera Regionale del Pd Lazio, Michela Califano, indirizzata al presidente del Consiglio Regionale e alla Giunta. “L’iniziativa – spiega la consigliera dem – nasce a seguito delle allarmanti notizie riportate da ilfaroonline.it ( leggi qui ) e La Provincia e dei dati diffusi da ARPA Lazio, che evidenziano una situazione critica: la presenza di una ‘palude inquinata’ e numerosi siti contaminati, con un impatto significativo derivante in particolare dai punti vendita di carburante”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Fiumicino, allarme Arpa sulle acque sotterranee: falde inquinate e siti da bonificareFiumicino, 24 marzo 2026 – L’equilibrio ambientale del sottosuolo di Fiumicino deve fare i conti con un’eredità di pressioni antropiche che ne... Falde inquinate, ora indaga la ProvinciaContaminazione delle falde nel basso bacino del Chienti a Civitanova, Montecosaro e Morrovalle: per il principio che chi inquina paga, la Provincia... Tutto quello che riguarda Fiumicino Califano Presentata... Fiumicino, Califano: Presentata un’interrogazione sulle falde inquinateFiumicino, 26 marzo 2026 – Fare luce sullo stato di inquinamento delle acque sotterranee e del suolo nel territorio di Fiumicino, sugli interventi di bonifica e sulle misure di tutela della salute pu ... ilfaroonline.it Porto crocieristico di Fiumicino, i comitati tornano in piazza: Manca trasparenza sul progettoLe richieste di accesso agli atti non hanno permesso di ottenere le informazioni sperate e così i cittadini hanno deciso di tornare a mobilitarsi ... romatoday.it