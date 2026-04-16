Rimorchio di rifiuti tra Salerno e Pontecagnano Borrelli AVS | Sostanze cancerogene ed ecotossiche

Tra Salerno e Pontecagnano è stato rinvenuto un rimorchio carico di rifiuti che, secondo le analisi di laboratorio, contiene sostanze con proprietà cancerogene ed ecotossiche. La scoperta ha portato a un intervento delle autorità locali, che stanno verificando la provenienza e le modalità di smaltimento di tali materiali. Le analisi hanno confermato la presenza di sostanze tossiche, senza lasciare margini di incertezza sulla loro natura pericolosa.

“I test di laboratorio non lasciano spazio a dubbi, classificando i materiali come sostanze cancerogene ed ecotossiche”. A rivelarlo sui social è il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli riferendosi al rimorchio pieno di rifiuti tossici abbandonato a fronte strada tra Salerno e Pontecagnano.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incendio di sterpaglie tra Salerno e Pontecagnano, i vigili del fuoco rassicurano: "Rogo distante dai rifiuti abbandonati"“L'incendio di sterpaglie nella zona industriale di Salerno non è per nulla correlato all'intervento sui social dell'Onorevole Borrelli. Cosmetici pericolosi in Ciociaria, blitz dei NAS: sequestrati profumi con sostanze cancerogeneNon solo cibo avariato o farmaci scaduti: la lente d'ingrandimento dei NAS si sposta sui prodotti di bellezza, portando alla luce un rischio spesso... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Francia, incidente ferroviario a Lens: morto il macchinista, 27 i feriti; Fiamme in un deposito di legna, intervento dei Vigili del fuoco; Rifiuti cancerogeni ed ecotossici in Litoranea: sette mesi di inerzia sono inaccettabili!, la denuncia del consigliere Silvestri; Raccordo Terni-Orte, autocarro in fiamme e nube di fumo visibile a distanza. Rimorchio auto, cosa dice il Codice della strada: regole e rischi di perdere la patenteRimorchio auto, regole e limiti del Codice della strada: sanzioni, velocità e rischio revoca patente per chi non rispetta la normativa. blitzquotidiano.it Terra dei fuochi: trovato ad Acerra rimorchio carico di rifiuti specialiUn rimorchio pieno di rifiuti speciali, privo di targa e matricola abrasa, è stato sequestrato dalla Polizia Municipale di Acerra impegnata in un servizio di controllo del territorio nell'ambito ... ansa.it Ecco come avevamo trovato il rimorchio abbandonato frontestrada tra Salerno e Pontecagnano: pieno di rifiuti tossici e pericolosi. I test di laboratorio non lasciano spazio a dubbi, classificando i materiali come sostanze cancerogene ed ecotossiche. La "firma" - facebook.com facebook