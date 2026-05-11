Nella mattinata di oggi a Sorrento si è verificato un incidente mortale all’interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. Un uomo di 64 anni, residente a Massa Lubrense, è caduto dal muro della chiesa e ha perso la vita. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le verifiche necessarie. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragedia questa mattina a Sorrento, dove un uomo di 64 anni, residente a Massa Lubrense, ha perso la vita in seguito a una caduta avvenuta all’interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. L’incidente si è verificato intorno alle 10:45 nel cortile interno della struttura religiosa, nell’area adiacente al campo sportivo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 64enne sarebbe precipitato dal muro perimetrale mentre era impegnato verosimilmente nella rimozione di alcune erbacce. L’impatto si è rivelato fatale e l’uomo sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sorrento insieme ai militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sorrento, precipita dal muro della cattedrale: muore operaio 64enne

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