Cade dal muro del cortile interno della cattedrale di Sorrento | morto un 64enne
Stamattina a Sorrento, un uomo di 64 anni di Massa Lubrense è morto dopo essere caduto dal muro del cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. L’incidente si è verificato intorno alle 10:45 e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del fatto.
Incidente mortale, stamattina a Sorrento. Intorno alle 10:45 circa, nel cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, un 64enne di Massa Lubrense è precipitato dal muro perimetrale. L’uomo stava verosimilmente rimuovendo delle erbacce ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione di Sorrento e, per i rilievi, quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini.🔗 Leggi su Feedpress.me
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Guarda la porta, scappa via dalle tue costole verso la dolcezza del mondo, è oltre questa nebbia e questo muro di parole che ogni giorno ci cade addosso. Scappare è anche leggere i poeti, parlare ai dolenti, non credere agli obblighi del presente. È adesso il facebook
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