Cade dal muro del cortile interno della cattedrale di Sorrento | morto un 64enne

Stamattina a Sorrento, un uomo di 64 anni di Massa Lubrense è morto dopo essere caduto dal muro del cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. L’incidente si è verificato intorno alle 10:45 e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del fatto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Incidente mortale, stamattina a Sorrento. Intorno alle 10:45 circa, nel cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, un 64enne di Massa Lubrense è precipitato dal muro perimetrale. L’uomo stava verosimilmente rimuovendo delle erbacce ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione di Sorrento e, per i rilievi, quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cade dal muro del cortile interno della cattedrale di Sorrento: morto un 64enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sorrento, precipita dal muro della cattedrale: muore operaio 64enneTragedia questa mattina a Sorrento, dove un uomo di 64 anni, residente a Massa Lubrense, ha perso la vita in seguito a una caduta avvenuta... Tragedia a Sorrento, uomo cade da un muro della cattedrale: morto sul colpoQuesta mattina, intorno alle 10 e 45, presso la cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo a Sorrento, un 64enne di Massa Lubrense è precipitato dal muro... Argomenti più discussi: 14enne cade da quattro metri da un muro diroccato a Castel Goffredo; Perugia, ragazzo precipita dal muro dei Tre Archi: 21enne all’ospedale in codice rosso; Cipresso cade sulla Pieve di Settimo. E in via Pisana crolla un muro; Incidente sul lavoro a San Leone, operaio cade da un muro e finisce in ospedale. Incidente sul lavoro a San Leone, operaio 60enne cade da un muro: Un operaio sessantenne è rimasto ferito dopo essere caduto da un muretto, da un’altezza di circa due metri e mezzo, mentre stava effettuando dei lavori di… dlvr.it/TSP4wv #Agrigento #Cro x.com