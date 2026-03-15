Bufera di neve sul Monte Bregagno | perde l’orientamento nella tormenta a 2100 metri salvato dal soccorso alpino

Un uomo ha perso l’orientamento durante una bufera di neve sul Monte Bregagno, sopra il Lago di Como, a circa 2100 metri di quota. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri e ha richiesto l’intervento del soccorso alpino, che lo ha tratto in salvo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Allarme nel primo pomeriggio di sabato sopra il Lago di Como: l’escursionista ha chiamato il 112 mentre era bloccato nella tormenta. Il Soccorso Alpino lo ha guidato e raggiunto sul Bregagnino. Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri sul Monte Bregagno, sopra il Lago di Como, dove un uomo ha perso l’orientamento in piena bufera di neve a circa 2100 metri di quota. L’allarme è scattato dopo la chiamata al 112: l’escursionista, disorientato e circondato da condizioni meteorologiche molto difficili, con tormenta e nebbia, ha chiesto aiuto. La Soreu dei Laghi ha immediatamente attivato il soccorso alpino. Sul posto sono partite diverse squadre della delegazione lariana. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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