Bollette pulite e trasparenti è il momento di Gan Energia

Dal commercio di gasolio agricolo negli anni '70, l'azienda ha ampliato la propria attività fino a diventare un fornitore di energia. Oggi si presenta con un’offerta di bollette trasparenti e chiare, puntando a semplificare il rapporto con i clienti. La trasformazione in una realtà nel settore energetico si è sviluppata nel tempo, mantenendo l’obiettivo di garantire servizi più comprensibili e accessibili.

Dalle origini nel commercio di gasolio agricolo nel 1975 fino alla nuova frontiera delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, il Gruppo Gandolfo - una delle principali realtà siciliane nel settore oil e logistica - annuncia il lancio di Gan Energia, la nuova società dedicata al mercato «gas and power». Le radici dell’azienda risalgono al 1975, quando il nonno Francesco dell’attuale CEO, rientrato da un’esperienza in Venezuela, avviò a Sambuca di Sicilia un’attività legata al gasolio agricolo. Attraverso tre generazioni, il Gruppo è cresciuto fino a diventare un player di riferimento nel settore energetico siciliano. La leadership A guidare il progetto è Francesco Gandolfo, CEO del Gruppo: «Gan Energia rappresenta un'evoluzione naturale della nostra storia.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bollette pulite e trasparenti, è il momento di Gan Energia Notizie correlate Sicilia, Gruppo Gandolfo lancia ‘Gan Energia’(Adnkronos) – Dalle origini nel commercio di gasolio agricolo nel 1975 fino alla nuova frontiera delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, il... Reset Energia e l’approccio green alle bollette: energia pulita ad abbonamento“La variazione positiva” - si legge nella nota stampa pubblicata dal Gruppo Terna sul proprio sito ufficiale - “conferma un andamento in ripresa... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Gandolfo cambia passo: piano da 80 milioni tra energia, rinnovabili e rete carburanti; Transizione energetica e sviluppo: il Gruppo Gandolfo lancia Gan Energia. Bollette pulite e trasparenti, è il momento di Gan EnergiaSbarca sul mercato dell’energia e del gas il gruppo siciliano Gandolfo, una garanzia di serietà e rispetto del cliente. La presentazione dell’iniziativa a Villa Igiea a Palermo ... gazzettadelsud.it Imprese: il gruppo Gandolfo lancia Gan Energia. Il piano di espansione del gruppo con 50 anni di storiaDalle origini nel commercio di gasolio agricolo nel 1975 fino alla nuova frontiera delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, il Gruppo Gandolfo annuncia il lancio di Gan Energia, la nuova […] ... blogsicilia.it Aziende:il Gruppo Gandolfo lancia Gan Energia Dalle origini nel commercio di gasolio agricolo nel 1975 fino alla nuova frontiera delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, il Gruppo Gandolfo annuncia il lancio di Gan Energia, la nuova società dedicata al m - facebook.com facebook