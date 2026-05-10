Bollette il piano dell'Arera per proteggere i più fragili | dalle offerte trasparenti allo stop ai bonus fantasma

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha annunciato un nuovo piano per tutelare le famiglie più vulnerabili. Il provvedimento prevede misure specifiche per salvaguardare i bonus sociali e garantire che le offerte del mercato libero non riducano i benefici di chi ne ha diritto. Tra le iniziative, ci sono l'introduzione di offerte più chiare e l'interruzione di pratiche illegali come i bonus fantasma.

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