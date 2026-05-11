Sopr4Tonica il post-grunge diventa una camicia di forza mentale ne La visione di un momento
Sopr4Tonica pubblica il nuovo brano intitolato “La visione di un momento”, in cui il post-grunge si presenta come una tensione che imprigiona la mente. La canzone descrive una narrazione di instabilità che modifica la percezione del tempo, della libertà e dell’identità. Il pezzo permette di ascoltare una rappresentazione sonora di emozioni e sensazioni legate a momenti di crisi e di confusione mentale.
Una storia che diventa così instabile da alterare il modo in cui percepisci il tempo, la libertà e te stesso. Poi, l’irruzione di un suono, quello di una crepa che si allarga, mentre il graffio vocale di Mafalda Belli diventa l’unico strumento utile per mappare un labirinto mentale fatto di ricordi che non vogliono sbiadire. Nasce così “ La visione di un momento ” ( Milano Music Play per Sony Music Italy distr. The Orchard ), il nuovo singolo della band capitolina Sopr4Tonica estratto dal disco “ 4 ”: un brano post-grunge che racconta una relazione finita sulla carta, ma ancora viva nella mente come una forma di prigionia. Scritto da....🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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