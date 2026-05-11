Sopr4Tonica il post-grunge diventa una camicia di forza mentale ne La visione di un momento

Sopr4Tonica pubblica il nuovo brano intitolato “La visione di un momento”, in cui il post-grunge si presenta come una tensione che imprigiona la mente. La canzone descrive una narrazione di instabilità che modifica la percezione del tempo, della libertà e dell’identità. Il pezzo permette di ascoltare una rappresentazione sonora di emozioni e sensazioni legate a momenti di crisi e di confusione mentale.

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