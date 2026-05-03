Un post scritto nel novembre 2010, pubblicato sotto il nickname Andreas, contiene una citazione tratta dal libro ‘Innamoramento e Amore’ di Francesco Alberoni, in cui si parla di un momento difficile e dell’esperienza di innamoramento. La stessa persona ha più volte manifestato un’ossessione per una ragazza e ha fatto riferimento a un episodio di stupro, attribuendogli un significato legato alla forza maschile.

Milano – Nickname: Andreas. Un post è datato 30 novembre 2010 ed è una citazione tratta dal libro ‘Innamoramento e Amore’ di Francesco Alberoni: “L’unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni ) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20 – scriveva Andreas – Da quando ne sono uscito, ho avuto alcuni momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma, nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita, come lo ha avuto la mia ex one-itis”. Per chi non è pratico di inglesismi: l’espressione slang ‘one itis’ nasce dalla comunità dei pick up artists, gli “artisti del rimorchio”, e sta per “monomania”, una ossessione amorosa per un’unica persona.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sempio, l’ossessione per una ragazza e i post con il nickname Andreas: “Era un momento oscuro. Lo stupro? Dimostra la forza del maschio”

CASO GARLASCO, ANDREA SEMPIO: OSSESSIONE E SEDUZIONE IN OLTRE TREMILA MESSAGGI

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Una raccolta di contenuti

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Il caso #Garlasco: emergono nuovi dettagli su #Sempio. Su un forum ritrovate vecchie chat con il nickname Andreas: “Tra i 18 e i 20 anni ero ossessionato da una ragazza”, scriveva. #Tg1 Roberta Ferrari - facebook.com facebook

C'è attesa per l'interrogatorio di Andrea Sempio a Pavia. Nella nuova inchiesta è l'unico indagato con l'accusa omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Nel nuovo fascicolo, alcuni post scritti da Sempio alcuni anni fa. x.com