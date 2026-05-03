Un post pubblicato il 30 novembre 2010, con il nickname Andreas, cita un passaggio tratto dal libro ‘Innamoramento e Amore’ di Francesco Alberoni, parlando di un momento oscuro della vita e di un innamoramento. La vicenda riguarda anche una donna e un episodio di stupro, con affermazioni che collegano la violenza alla forza maschile. Le dichiarazioni sono state riportate in relazione a una serie di comportamenti e di post online.

Milano – Nickname: Andreas. Un post è datato 30 novembre 2010 ed è una citazione tratta dal libro ‘Innamoramento e Amore’ di Francesco Alberoni: “L’unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni ) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20 – scriveva Andreas – Da quando ne sono uscito, ho avuto alcuni momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma, nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita, come lo ha avuto la mia ex one-itis”. Per chi non è pratico di inglesismi: l’espressione slang ‘one itis’ nasce dalla comunità dei pick up artists, gli “artisti del rimorchio”, e sta per “monomania”, una ossessione amorosa per un’unica persona.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sempio, quella “ossessione per una ragazza” e i post con il nickname Andreas: “Era un momento oscuro. Lo stupro? Dimostra la forza del maschio”

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