Sophie di Edimburgo ha scelto di indossare un ombretto celeste, un colore che richiama quello utilizzato da Lady Diana. La scelta del trucco, con tonalità di blu su blu, richiama un look che si è mantenuto nel tempo, risalendo agli anni Ottanta. La donna si è presentata con un trucco che mette in evidenza l’uso di tonalità delicate e luminose, caratteristico di quegli anni.

Blu su blu o meglio celeste su celeste. Se c’è un colore di make up che ci portiamo dietro decennio dopo decennio, dagli Anni 80, è quello del cielo. Quanto è terso, senza una nuvola. Il trucco celeste è anche un Royal affair. Le principesse e le duchesse della casa reale inglese lo amano. La prima a indossarlo con forza, per accentuare i suoi occhi celesti, è stata Lady Diana. Erano gli Anni 80. Ora, è Sophie di Edimburgo a portare alta la bandiera del make up blu all’interno della Royal Family. Scopriamo quanto è accaduto al Royal Garden Party di Buckingham Palace. L’ombretto celeste di Sophie di Edimburgo al Royal Garden Party. Ci aveva già provato Kate Middleton, con molto successo come sempre, a copiare il trucco blu di Lady Diana.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sophie di Edimburgo rispolvera l’ombretto celeste di Lady Diana

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