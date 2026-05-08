garlasco gli appunti e le ricerche di andrea sempio

A Garlasco, gli investigatori hanno analizzato vari materiali appartenenti ad Andrea Sempio, tra cui quaderni, agendine e dispositivi elettronici. Dai supporti cartacei sono state ricavare annotazioni e appunti, mentre dai dispositivi digitali sono state estrapolate ricerche fatte online. Tutti questi elementi sono stati sottoposti a verifiche per ricostruire gli spostamenti e le attività dell’indagato.

Dai quaderni alle agendine fino ai dispositivi elettronici da cui sono emerse particolari ricerche sul web. Soltanto una parte del materiale sequestrato dai carabinieri di Milano ad Andrea Sempio è finito nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Scritti e ricerche che avrebbero riguardato killer, autopsie, cadaveri, violenza sulle donne, immagini erotiche. E che fanno parte del corposo fascicolo giudiziario a cui, con la chiusura dell’inchiesta, le parti potranno finalmente accedere. Tra le sue ricerche i carabinieri avrebbero trovato anche quelle relative all’omicidio di Chiara Poggi e alle vicende processuali di Alberto Stasi....🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Garlasco News: il Racis e il Profilo psicologico di Andrea Sempio

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