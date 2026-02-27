Ho avuto un rapporto travagliato con le donne anche quelle importanti Sono sempre scappato

Francesco Renga ha condiviso di aver avuto rapporti complicati con le donne, anche con quelle considerate importanti. Ha ammesso di aver sempre preferito allontanarsi invece di affrontare i problemi. La sua testimonianza si concentra su esperienze personali e sulla volontà di evitare confronti nelle relazioni sentimentali. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un'intervista, senza ulteriori dettagli sul passato o sulle conseguenze di questi rapporti.

. Parola di Francesco Renga. Il 58enne bresciano, in gara al Festival di Sanremo, a cuore aperto ai microfoni di Rai Radio 2 racconta com’è nata la ballad Il meglio di me e a chi è dedicata."Ho perso la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Don Giovanni Gatto, la supplica al Papa per tornare laico: «Ho avuto delle relazioni con due donne. Non ho avuto un tempo congruo di riflessione»

‘Ho avuto paura e sono scappato’, il pirata dell’A5 ammette l’urto costato la vita alla piccola LuciaL’incidente sull’A5 e la morte della neonata Ha confessato il 40enne di Busano, dipendente di una ditta di idraulica, indagato per il drammatico...

Temi più discussi: Palermo. Prof, se lei ci invita veniamo - Comunione e Liberazione; È morto il papà di Helena Prestes: Ti porteremo sempre nel cuore; Martina Stella: Ho pensato spesso di smettere, ma poi ho vinto le mie insicurezze. In amore? Racconto i miei Casi umani in un vodcast; Al Bano: Con Romina una storia di sacrifici, non ha humour. Loredana Lecciso? Magari la sposerò.

Ho avuto un rapporto non protetto con il mio ragazzo ma con attenzione…L'8 gennaio ho avuto delle perdite scarse di sangue... Il 21 Dicembre ho avuto un rapporto non protetto con il mio ragazzo ma con attenzione e infatti è venuto fuori. Il 5 gennaio mi sarebbero dovute ... diregiovani.it

Juventus, Tardelli: ‘Non ho mai avuto un gran rapporto con Andrea Agnelli ma lo rimpiango’La Juventus si lecca le ferite dopo il pareggio per 2-2 contro la Lazio, un risultato che ha lasciato strascichi non solo in classifica ma anche nel dibattito attorno al club. A riaccendere le ... it.blastingnews.com

"Sono nata così, non ho avuto nessuna restrizione né dai miei, né dalla vita. Ho fatto tutto ciò che mi pareva, nel bene e nel male. Spero che anche le altre donne facciano lo stesso". Parola di Patty Pravo, che in conferenza stampa a Sanremo ha risposto così - facebook.com facebook

"Sono nata così, non ho avuto nessuna restrizione né dai miei, né dalla vita. Ho fatto tutto ciò che mi pareva, nel bene e nel male. Spero che anche le altre donne facciano lo stesso". Parola di Patty Pravo, che in conferenza stampa a Sanremo ha risposto così x.com