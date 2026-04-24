Regina Baresi, ex capitana dell’Inter Femminile e figlia di Beppe Baresi, ha raccontato di aver utilizzato il suo cognome per trasmettere le partite e di essersi sottoposta a un intervento al cuore. Cresciuta in una famiglia in cui si parlava di Inter, ha descritto le sfide affrontate per giocare, tra cui fango, freddo e docce fredde.

Per una vita intera il mondo di Regina Baresi è stato di forma rettangolare, verde e delimitato da righe bianche, due porte, quattro bandierine. Lo sfondo tutto nerazzurro, e non poteva essere altrimenti per la "piccola" di Beppe. Figlia e nipote d’arte, con un pallone (anche lei) sempre tra i piedi. Dalle partitelle in casa che facevano cadere i quadri del corridoio a quelle "vere" che ha giocato quando è diventata capitana dell’Inter femminile. Ora ha smesso ma respira ancora calcio ogni giorno; non più in campo ma nel suo negozio di memorabilia. Ci entri e fai quattro passi nella storia, tra maglie introvabili, autografi e cimeli sportivi (e non solo).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Regina Baresi: "Il cognome mi ha aiutato, lo usavo per trasmettere le partite. Mi sono operata al cuore e..."

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