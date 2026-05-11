Sono attesi venti di burrasca

Questa primavera 2026 sta presentando un andamento difficile, con un clima caratterizzato da piogge frequenti e temperature inferiori alle medie stagionali. Dopo alcuni giorni di sole, le condizioni meteorologiche restano instabili, con venti che portano aria fresca e precipitazioni intermittenti. Le previsioni indicano che questa situazione durerà ancora alcuni giorni, mantenendo un andamento piuttosto irregolare.

Questa primavera 2026 stenta a decollare. Dopo i primi assaggi di sole, l'instabilità, le piogge intermittenti e le temperature meno miti sono destinate a continuare ancora per qualche giorno. “L'atmosfera si manterrà instabile anche per il prosieguo della settimana con occasione per nuovi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Maltempo: oggi e domani venti forti di burrasca su tutta la regione

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