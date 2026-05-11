Da più di tre settimane, le autorità stanno cercando Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i suoi due figli, di 14 e 16 anni, scomparsi senza lasciare tracce. Le ricerche sono ancora in corso, ma finora non sono stati trovati elementi concreti che possano chiarire cosa sia successo. Le forze dell’ordine stanno lavorando per individuare il loro eventuale luogo di nascita, seguendo tutte le piste aperte.

Continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei suoi due figli di 14 e 16 anni, scomparsi da oltre tre settimane. Dei tre non si hanno più notizie da quando la donna aveva comunicato all’ex marito, Yuri Groppi, l’intenzione di trascorrere una settimana in campeggio con i ragazzi e i quattro cani di famiglia. L’ipotesi iniziale di un allontanamento volontario si è progressivamente trasformata in una vera e propria indagine per sottrazione di minori, con la Procura di Piacenza che coordina gli accertamenti. La svolta è arrivata dopo il ritrovamento della loro Chevrolet Captiva in un parcheggio di Tarcento, in provincia di Udine.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sonia scomparsa nel nulla insieme ai figli, la svolta nelle indagini

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Mamma e due figli scomparsi con 4 cani, l'auto di Sonia Bottacchiari trovata a Tarcento

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Argomenti più discussi: Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioni; Madre scompare con i due figli di 14 e 16 anni, si era licenziata dal lavoro; Scomparsi nel nulla durante una vacanza: Sonia Bottacchiari si era licenziata; Famiglia sparita nel nulla da due settimane: ricerche in corso.

La città di Piacenza è scossa dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei suoi due figli, una sedicenne e un quattordicenne, spariti nel nulla lo scorso 20 aprile. lamilano.it/piacenza/caste… x.com