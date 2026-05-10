Sonia e i figli scomparsi la notizia è appena arrivata

È arrivata la notizia della scomparsa di Sonia Bottecchiari e dei suoi due figli adolescenti. La vicenda si sta sviluppando con nuovi dettagli che complicano ulteriormente la situazione. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire quanto accaduto e cercare di rintracciare le persone coinvolte. La famiglia e gli amici si tengono in contatto in attesa di aggiornamenti ufficiali.

La vicenda legata alla scomparsa di Sonia Bottecchiari e dei suoi due figli adolescenti si arricchisce di nuovi elementi che aggravano ulteriormente un quadro già complesso. La donna, 49 anni, si è allontanata insieme ai ragazzi, di 14 e 16 anni, e ai quattro cani di famiglia, facendo perdere le proprie tracce dopo la partenza da Castell’Arquato, in provincia di Piacenza. Le ricerche si concentrano ormai da giorni tra Emilia e Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione all’area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato registrato l’ultimo segnale telefonico. Il punto delle operazioni resta il parcheggio dove è stata ritrovata l’auto della donna, trasformato in base operativa per le squadre impegnate sul campo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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