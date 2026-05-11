Il caso della scomparsa di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei suoi due figli adolescenti, avvenuta il 20 aprile, continua a essere al centro dell’attenzione. La donna è scomparsa insieme ai figli di 16 e 14 anni e ai quattro cani di famiglia, mentre si sono moltiplicate le testimonianze e le indagini. Recentemente è stata ritrovata una lettera indirizzata al padre di Sonia, in cui si parla di un suo stato di salute precario e di sofferenza.

Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari, la 49enne sparita dal 20 aprile insieme ai due figli adolescenti di 16 e 14 anni e ai quattro cani di famiglia. Nelle ultime ore è emerso un nuovo elemento: la donna avrebbe lasciato una lettera al padre. Il documento sarebbe stato ritrovato nell’abitazione dell’uomo dall’inviato di Sky TG24 Flavio Isernia insieme allo stesso genitore della donna. Secondo quanto riferito dall’emittente, il contenuto dello scritto descriverebbe una “situazione di sofferenza e inquietudine”. Della lettera sono stati immediatamente informati i carabinieri che coordinano le indagini. La famiglia era partita da Castell’Arquato, nel Piacentino, diretta in Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sonia scomparsa con i figli, spunta la lettera al padre: “Stava male, era sofferente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, inviato di Sky trova una lettera a casa del padre: «Sofferenza e inquietudine»Spunta una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli adolescenti e i 4 cani.

Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli, inviato di SkyTg24 trova una lettera della donna rivolta al padreUn inviato di SkyTg24 ha scoperto una lettera di Sonia, la donna di 49 anni scomparsa insieme ai due figli e ai quattro cani.

Argomenti più discussi: Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli adolescenti durante una vacanza in Friuli: trovata l’auto, telefoni spenti da settimane; Madre scompare con i due figli di 14 e 16 anni, si era licenziata dal lavoro; Mamma e figli scomparsi in Friuli, parla il papà: ultime news; Famiglia scomparsa in Friuli, nessuna traccia di Sonia Bottacchiari e dei figli: cosa sappiamo.

Trovata una lettera di Sonia Bottacchiari, scomparsa con i figli: ricerche estese e telefoni neutralizzati. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com

Scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei figli. Ex marito? reddit

Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli in Friuli, indagini in corso. Un escursionista: Visti insieme ai cani.Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i due figli di 14 e 16 anni, risultano scomparsi da più di 3 settimane in Friuli Venezia Giulia ... fanpage.it