Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli inviato di Sky trova una lettera a casa del padre | Sofferenza e inquietudine

Da ilmessaggero.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa il 20 aprile insieme ai suoi due figli e ai quattro cani, è stata trovata a casa del padre. L'inviato di Sky, che si trovava sul luogo, ha riferito di aver rinvenuto il documento, che descrive sentimenti di sofferenza e inquietudine. La scoperta è avvenuta durante le indagini sulla scomparsa, che ha coinvolto anche la famiglia e le autorità.

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Spunta una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli adolescenti e i 4 cani. La lettera è stata ritrovata dall'inviato di Sky Tg24 mentre si trovava a casa del padre della 49enne. Scritta con ogni probabilità poco prima della allontanamento, è indirizzata al padre della donna. La missiva A trovarla il giornalista mentre stava riprendendo con la troupe gli oggetti lasciati dalla 49enne prima della sparizione. Nel testo emerge una forte sofferenza della donna e toni di marcata inquietudine che giustificherebbero l'allontanamento. Il ritrovamento della lettera è stato segnalato ai carabinieri, che si stanno occupando delle indagini.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, inviato di Sky trova una lettera a casa del padre: «Sofferenza e inquietudine»
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