Il 11 maggio 2026 a Piacenza si è diffusa la notizia della scomparsa di Sonia Bottacchiari, che ha lasciato una lettera indirizzata al padre prima di allontanarsi con i figli di 14 e 16 anni. La comunicazione, scritta con parole che esprimono sofferenza e inquietudine, è stata trovata prima che la donna e i figli sparissero. Le autorità stanno indagando sul caso, senza yet fornire dettagli sulle circostanze della scomparsa.

Piacenza, 11 maggio 2026 – Sonia Bottacchiari ha lasciato una lettera indirizzata al padre prima di scomparire con i figli di 14 e 16 anni. L’ha ritrovata la troupe di SkyTg24 che stava realizzando un servizio nella casa dell’uomo. Dalle parole della 49enne originaria di Salsomaggiore emergerebbe uno stato di “sofferenza e marcata inquietudine”, spiega l’inviato dell’emittente Flavio Isernia. Una circostanza che rafforza la pista dell’allontanamento volontario. Di Sonia, Nishanta e Joshua, non si hanno notizie dal 20 aprile, giorno in cui la famiglia è partita da Castell’Arquato, Piacenza, per una “vacanza”. All’ ex marito, Yuri Groppi, la 49enne ha detto di essere diretta in un campeggio del Friuli, dove però non è mai arrivata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sonia ha lasciato una lettera al padre prima di scomparire con i figli. “Parole di sofferenza e marcata inquietudine”

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