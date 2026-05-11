Nella casa dell’ex marito di Sonia Bottacchiari, scomparsa insieme ai suoi due figli, è stata trovata una lettera scritta dalla donna. La missiva fa riferimento a una “situazione di sofferenza e inquietudine”. Le autorità continuano le ricerche per rintracciare i tre dispersi, mentre l’attenzione si concentra sulla scoperta della lettera e sul suo contenuto. Nessuna informazione ufficiale è stata fornita riguardo alle circostanze della scomparsa.

TARCENTO - Mentre rimangono dispersi Sonia Bottacchiari e i suoi due figli minorenni, spunta una lettera nella casa del padre dei due adolescenti. A scriverla sarebbe stata, secondo le prime informazioni, proprio la 49enne scomparsa. Nel documento, ritrovato da un inviato di Sky Tg24 insieme all'ex marito di Sonia Bottacchiari, emergerebbe una «situazione di sofferenza e inquietudine». La Procura della Repubblica di Piacenza, provincia nella quale risiede la famiglia, negli scorsi giorni ha ufficialmente aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di sottrazione di minore. Ipotesi che dunque potrebbe trovare riscontro nelle frasi contenute nella lettera.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mamma e figli scomparsi, nella casa dell'ex marito di Sonia spunta una lettera scritta dalla donna: ?«Situazione di sofferenza e inquietudine»

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Ritrovata una lettera della donna scomparsa con due figli: emerge una «situazione di sofferenza e inquietudine»Sonia Bottacchiari , la 49enne s comparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni , aveva lasciato una lettera al padre.

Mamma e figli scomparsi, c’è una segnalazione attendibile in Friuli. Un uomo ha aiutato Sonia a scomparire?Tarcento, 9 maggio 2026 – È ancora sui monti del Friuli che si concentrano le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli minorenni.

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Più d’uno racconta di aver visto la mamma, i due ragazzi di 14 e 16 anni e i quattro cani nelle zone intorno a Tarcento (Udine), dove l’auto della famiglia piacentina è stata ritrovata il 6 maggio, a due settimane dalla loro scomparsa. Almeno venti le segnalazion x.com

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