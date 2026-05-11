Sonia e i figli scomparsi spunta una lettera e si allargano le ricerche

Da udinetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sulla scomparsa di una donna di 49 anni e dei suoi due figli, avvenuta il 20 aprile da Castell'Arquato, stanno subendo una svolta. La scoperta di una lettera e l’ampliamento delle ricerche in Friuli, dove è stata trovata la loro auto, hanno portato a nuovi accertamenti. La vicenda coinvolge anche quattro cani e ha spinto le forze dell’ordine a intensificare le operazioni di ricerca.

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Possibile svolta nelle indagini sul caso della 49enne Sonia Bottacchiari, scomparsa il 20 aprile da Castell'Arquato con i figli di 16 e 14 anni e quattro cani e le cui ricerche si stanno concentrando in Friuli, dove è stata ritrovata la loro auto. Il ritrovamento di una letteraA imprimere una.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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